Radwegbau Tangermünde-Miltern soll ab Mitte 2022 gebaut werden

Wann wird der Radweg zwischen Tangermünde und Miltern gebaut? In diesem Jahr wird es nicht mehr passieren. Doch aus dem zuständigen Amt gibt es die Auskunft, dass in wenigen Monaten der Startschuss fallen wird.

Blick entlang der L30 aus Tangermünde in Richtung Miltern. Rechts der Straße ist der Radweg geplant.

Tangermünde - Eine sichere Verbindung für Radfahrer zwischen Tangermünde und Miltern ist seit mittlerweile mehr als 20 Jahren Thema. Ein Weg entlang der Landesstraße L 30 wäre der kürzeste, um den Anschluss an den bestehenden Radweg nach Stendal zu bekommen. An einer Lösung arbeiten die Stadtverwaltung Tangermünde und die Landesstraßenbaubehörde seit Jahren. Jetzt kommt Bewegung in das Vorhaben.