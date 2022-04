Rettungsdienst: Johanniter in Stendal pfeifen Landrat Patrick Puhlmann aus

Die Johanniter-Unfall-Hilfe und Pro Krankenhaus Havelberg demonstrieren gemeinsam vor dem Kreistag in Stendal.

Stendal - Es ist die blanke Existenzangst: Rund 60 Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe stehen vor der Sporthalle des Winkelmann-Gymnasiums in Stendal und halten Transparente in die Höhe. In der Kreistagssitzung soll beschlossen werden, unter welchen Bedingungen der Rettungsdienst im Landkreis vergeben wird.