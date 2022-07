Rezension zu „Der Prozess“ am Theater der Altmark in Stendal: Kafka verhaftet den Verstand

"Der Prozess" am Theater der Altmark in Stendal, von links: Paul Worms, Kathrin Berg, Sebastian Hammer (als Josef K.) und Daniel Schmidt.

Stendal - „Sie werden am Ende des Abends nicht mehr dieselbe Person sein.“ Mit diesen Worten kündigt Wolf E. Rahlfs, Intendant des Theaters der Altmark in Stendal, die Premiere von „Der Prozess“ am 11. September an. Treffender könnte eine Beschreibung des Stücks nicht sein, denn noch Tage später versucht der Kopf, die Handlung zu verarbeiten. Das Stück, das auf dem gleichnamigen unvollendeten Roman von Franz Kafka basiert, verhaftet sprichwörtlich den Verstand.