Das 52. Ronlandfest in der Hansestadt Stendal hat gezeigt, die Altmärker verstehen es zu feiern und habe jede Menge zu bieten.

Stendal l Partystimmung bis weit nach Mitternacht. Drei Tage lang haben rund 20.000 Besucher dafür gesorgt, dass zum 52. Rolandfest auf Plätzen und Straßen im Zentrum der Hansestadt eine tolle Stimmung herrschte.

Sachsen-Anhalt-Tag 2022

Stendal hat sich warmgefeiert. „Im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) gegenüber der Volksstimme. Und nicht nur wegen der hochsommerlichen Temperaturen, die vor allem am Freitag und Sonnabend vorherrschten. In aller Munde war das Großereignis , auf das Schmotz bei seiner offiziellen Begrüßung hingewiesen hatte. „Noch dreimal feiern wir hier unser Rolandfest allein.“ Dann, 2022 in Verbindung mit dem Landesfest, „denn Stendal ist Ausrichtung des nächsten Sachsen-Anhalt-Tages“, sagt der Oberbürgermeister und gibt unumwunden zu: „Darauf freue ich mich.“

Und scheinbar mit ihm vielen Besucher. Man hatte seine liebe Mühe, vor allem bei den Abendveranstaltungen, von einem zum anderen Ende des Festareals zu gelangen. Zwischen Winckelmann-Platz über Markt bis hin zum Spertlingsberg wurde ausgelassen und fröhlich Party gefeiert - und das alles bei freiem Eintritt. Dafür bedankte sich Schmotz bei allen Sponsoren mit den Hauptakteuren wie Volksbank, Altmark-Hausgeräte, Johanniter, Medimax, Exakt Autoglas und Stendaler Wohnungsbaugesellschaft an der Spitze.

Eröffnung des 52. Rolandfestes auf der Stendaler Marktbühne mit, von rechts: Stadtpatron Roland, alias Andreas Meßing, Oberbürgermeister Klaus...



Rund 77.000 Euro habe die Stadt in die 52. Festauflage investiert, sagt Matthias Neumann, der als Eventmanager im Rathaus tätig ist und gemeinsam mit Partnern wie die Musikerfabrik für die Programmgestaltung verantwortlich war. Gemessen an der Stimmung – durchaus wieder gelungen.

52. Rolandfest Stendal (ru) l Ausgelassen und fröhlich feiern rund 20.000 Besucher das Rolandfest in Stendal. Die Hansestadt richtet 2022 den Sachsen-Anhalt-Tag aus. Steppenwolf - Peter Maffay-Show-Band rockt die Bühne vor dem Rathaus in Stendal.



Zum Auftakt rockt die Berliner Band Stella den Marktplatz.



Ferdilicious - Ferdinand Wittig - zeigt, was auf einer elektronischen Geige alles möglich is...



Mittelalterliche Zauberwelten auf dem Winckelmann-Platz, hier die Feuershow Araga Mystia.



Mittelalterliche Zauberwelten auf dem Winckelmann-Platz.



Es geht rund auf dem Rolandfest. Foto: Regina Urbat



Bigband der Musik- und Kunstschule Stendal unter der Leitung von Benjamin Ulrich.



Eröffnung mit, von rechts: Stadtpatron Roland, alias Andreas Messing, Oberbürgermeister...



Für einen echt coolen Ausklang Freitagnacht sorgen die BeatBrothers.



Nobody Knows erweist sich als Publikumsliebling.



Nobody-Knows-Frontman Max Heckel lässt sich auf die Bühne tragen.



Fans auf dem Sperlingsberg. Foto: Gerhard Draschowski



Tick2Loud mit Felix Hünemöller, Lea Charlott Hoffmann, Friedemann Otto, Andreas Wedel,...



Marcus startet die ultimativen NDW-Party.



NDW-Star Marcus. Foto: Gerhard Draschowski



Die Kreuze präsentierten neue Lieder aus ihrem kommenden Album "Wer still steht fällt u...



Tanzshow mit Tanzverein Popcorn unter Leitung von Elfi Baumann.



Die Rogätzer Drumline ziehen durch die Innenstadt.



Wer hoch hinaus will, nutzt das Bungee-Springen auf den Trampolins.



Frühschoppen mit den Stendaler Stadtmusikanten.



Bikergottesdienst mit Superintendent Michael Kleemann und dem Gospelchor der Musikerfabrik.



3. Rolandfrühstück.



Tabaluga lässt grüßen - die Peter- Maffay-Show.



Tolle Werbung für den Strongmansport, hier Matthias Hörig aus Stendal.



Der Boxclub Stendal richtete ein Turnier um den Roland-Pokal aus.



Leidenschaft und viel Gefühl - die Tanzshow mit TV Popcorn aus Stendal unter Leitung von Elf...



Angebracht bei der Sonne satt: ein Regenschirm als Sonnenschutz.



Das Cocolorus-Theater mit dem Märchenspiel Rumpelstilzchen.



Eventmanager Matthias Neumann trägt Hut. „Um bei der Hitze einen kühlen Kopf zu ...



Fans auf dem Sperlingsberg. Foto: Gerhard Draschowski



Ausklang. Foto: Regina Urbat



Babys im Rathaus gestillt

Waren es die Lokalmatadoren wie Tick2Loud und vor allem Nobody Knows, die am Eröffnungstag den Sperlingsberg rockten und eine begeisterte Fankulisse hinter sich hatten, so gab Stella auf der Hauptbühne eine Liebeserklärung an die Hansestadt ab. Die Frauen der Berliner Band, drei von ihnen seit dem Vorjahr junge Mütter, waren mit Kind und Kegel gekommen. „Wir haben im Rathaussaal unsere Babys stillen dürfen“, verrät die Frontfrau und lobte den Service der Veranstaltungscrew.

Ein Loblieb gab es am Sonnabend von Markus. Der Neue-Deutsche-Welle-Star war zum ersten Mal in der Hansestadt und aufgeregt. „Weiß ja nicht, wie die drauf sind“, sagte er, betrat die Bühne, brüllte „Hallo, Stendal“ ins Mikrofon und bekam prompt die Antwort. Unter Jubel sang er „Schön, schön, einfach nur schön“. Und so schön ging die NDW-Party weiter, während auf dem Winckelmannplatz Cocolurus mit Musik, Feuershow ihre Fangemeinschaft hatte.

Prost auf Gemütlichkeit

Ungeachtet der Musik, vor und hinter ihm, legte DJ Wolf Weber seine Platten auf. Der fast 70-Jährige genoss die Atmosphäre sichtlich. „Hier wird noch richtig Volksfest gefeiert. Von solchen gibt es nicht mehr all zu viele“, so der musikbegeisterte Rentner aus Barleben.

Mit Blasmusik von den Stendaler Musikanten, barenstärker Musi von der Lederhosen-Band Ziach‘o aus Bayern, gepaart mit der Tanzshow KTSC „Treuer Husar“ aus Heeren klang der Sonntag auf dem Marktplatz aus. Auf dem Sperlingsberg und Winckelmann-Platz ging es zwar ruhiger als die Festtage zuvor zu, doch Abstriche an Unterhaltung, Spiel und Spaß gab es nicht. Mit einer Mischung aus Folk und Ska begeisterte „Ach du lieber Augustin“ - eine Band aus der Altmark. Zuvor nutzte der musikalische Nachwuchs aus Stendal und Umgebung die Bühne auf dem Sperlingsberg, um sein Können zu präsentieren. Hier wurde erneut deutlich: die Hansestadt hat enorm viel lokales Potenzial und muss um eine würdige Ausrichtung des Landesfestes in drei Jahren nicht fürchten.

Polizei im Einsatz

So ganz ohne Rangelei ist es an den Rolandfesttagen nicht geblieben. Wie die Polizei mitteilte, sei es zu mehren Prügeleien gekommen. Sechs Anzeigen wegen Körperverletzungen wurden erstattet. Die Kontrahenten seien teilweise erheblich alkoholisiert gewesen.

Mehrere Auseinandersetzungen konnten laut Mitteilung durch konsequentes Einschreiten von zusätzlich eingesetzten Polizeikräften, die in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes das Stadtfest begleiteten, verhindert werden. Insgesamt schätzte die Polizei den Veranstaltungsverlauf zum Rolandfest aber als friedlich und störungsfrei ein.

