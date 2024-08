Inklusion in the middle of nüscht

Bismark. - Unter dem Motto „Inklusion in the middle of nüscht“ wurde der 2. Rollstuhl-Workshop auf dem Betriebsgelände der BICOBA in Bismark ausgetragen. Initiiert von der Familie Gansewig aus Holzhausen, die auch das monatliche Treffen auf dem ehemaligen Skaterplatz am Kolk unterstützt. Was hat sie veranlasst?