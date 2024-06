Fehlende Jahresabschlüsse in Stendal

Im Rathaus in Stendal tagt regelmäßig der Stadtrat.

Stendal - Joachim Röxe (Die Linke) hat mit einem Redebeitrag in der Stadtratssitzung am Montag indirekt eine Frage in den Raum geworfen: Sind die Anträge aus den Stadtratsfraktionen konstruktiver oder destruktiver Natur? Dabei geht es um die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.