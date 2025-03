Seehausen - Sanierung, Neubau oder Teilabriss? Für die Wischelandhalle in Seehausen wurden am 26. März in der Sitzung des Schul-, Sport- und Kulturausschusses in Stendal verschiedene Varianten vorgestellt, wie es mit der Mehrzweckhalle weitergehen könnte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.