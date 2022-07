Schausteller-Enkelin Ida (5) erlebt das erste bewusste Parkfest in Tangerhütte

Nicht nur die Tangerhütter und ihre Gäste, sondern auch die Schausteller hatten auf das erste Parkfest in Tangerhütte nach der Coronapause hingefiebert. Das nannte sich in diesem Jahr allerdings Sommerfest im Park und seine Besucher schwankten zwischen endlich wieder feiern können und Geld zusammenhalten.

Tangerhütte - Ida ist fünf und mit Feuereifer an der Seite von Opa Werner Jacob dabei, als der mit dem Ortsbürgermeister von Tangerhütte das Sommerfest im Park eröffnet. Der Freibier-Fassanstich und die Feierlaune der Menschen beeindrucken sie. Immerhin erlebt sie in diesem Jahr als Kind in einer großen Schaustellerfamilie erstmals bewusst das fröhliche Volksfest-Treiben.