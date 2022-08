Schießstand in Tangerhütte war einst eine der modernsten Anlagen im Land

Tangerhütte - Rund 16.000 Euro sind in den vergangenen zwei Jahren in die Anlage am Tangerhütter Waldfrieden geflossen, um auch in Zukunft den Schießsport in Tangerhütte weiter ausüben zu dürfen. Nötig war das, weil sich Vorgaben für den Kugelfang im hinteren Teil der Anlage verändert hatten. Schon in den 1990er Jahren hatte der relativ kleine Verein rund 450000 Mark in die Wiedernutzbarmachung der alten GST-Anlage gesteckt. Die war 1982 geschaffen worden, und zwar auf dem früheren Schießplatz des 1939 aufgelösten Vorgängervereins.