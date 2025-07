Jugendliche trainieren in Stendal für die Bewerbung bei der Polizei. Im Sommercamp der Reviere Stendal und Salzwedel erfahren sie, was den Beruf ausmacht.

Schnell wie die Polizei in Stendal durch den Parcours

30 junge Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren sind beim Sommercamp der Polizeireviere Stendal und Salzwedel 2025 in der Altmark-Oase in Stendal dabei.

Stendal - Zahlreiche Polizeifahrzeuge sind am Montag auf dem Gelände der Altmark-Oase in Stendal zu sehen. Der Grund ist kein Einsatz, sondern das Sommercamp der Reviere Stendal und Salzwedel. Was die Polizei unternimmt, um Nachwuchs für ihren Beruf zu begeistern.