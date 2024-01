In Willy-Brandt-Manier wurde der nächste Schritt für schnelleres Internet in Stendal eingeleitet. 10.000 Haushalte in der Hansestadt sollen davon profitieren.

Geben per Knopfdruck den symbolischen Start für schnelles Internet in Stendal (von links): Axel Kleefeldt, Bastian Sieler und Christian Biechteler.

Stendal - Schnelles Internet ist längst standortentscheidend, sei es nun für Familien, die sich nach einem neuen Zuhause umsehen oder Geschäftsleute und Unternehmen. In Stendal soll nun im Bereich Breitbandausbau der nächste Schritt getan werden.

Der Internet- und TV-Anbieter Pyur möchte in der Hansestadt 10.000 Haushalten die Möglichkeiten für besseres Internet geben. Das sei höchste Zeit. „Das Nutzungsverhalten hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Streaming-Dienste und Home-Office werden immer beliebter. Da ist eine gute und stabile Verbindung einfach unverzichtbar“, sagt Christian Biechteler vom Pyur-Vorstand.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) und SWG-Geschäftsführer Axel Kleefeldt leitete er am 23. Januar den symbolischen Start für die bessere Versorgung ein. Dazu betätigten die drei Männer einen roten Knopf, so wie es einst Willy Brandt im Jahr 1967 getan hat. Statt Farbfernsehen gibt es dann in Stendals Haushalten in Zukunft Gigabit, also schnelleres, stabiles Internet.

Für den OB ist der Ausbau eine gute Möglichkeit, Stendal nicht nur allgemein, sondern vor allem für die jüngere Generation attraktiver zu gestalten. Ab dem 1. April sollen Kunden in Stendal von der Erweiterung der Kapazität auf Gigabit profitieren können.