Nach Glasfaserausbau: Ein Anwohner aus Stendal beklagt sich über zahlreiche Schlaglöcher in der Straße Weidengang. So reagiert die Hansestadt.

Schock nach Glasfaserausbau - Straße in Stendal voller Schlaglöcher

Rolf Ulrich Haberland misst im Weidengang in Stendal die Tiefe der Schlaglöcher: Sie sind bis zu sieben Zentimeter tief.

Stendal - Die Straße Weidengang in Stendal ist eine einzige Kraterlandschaft. Rolf Ulrich Haberland lebt in der Querstraße der Haferbreite und ist die vielen Schlaglöcher leid, die ihm und seinen Nachbarn als Andenken an den Glasfaserausbau hinterlassen worden sind.