Schülern im Kreis Stendal droht ein Busverbot

Nach Schüler-Randale in einem Bus in Havelberg zog das betroffene Unternehmen harte Konsequenzen. Davon waren auch Unbeteiligte betroffen. Nun wurde nachgebessert.

Leider verhalten sich nicht alle Schüler im Landkreis Stendal in den Bussen so vorbildlich wie jene auf dem Bild. Der Vorfall zwischen Havelberg und Tangermünde war ein besonders gravierendes Beispiel von Fehlverhalten.

Havelberg/Stendal - Sebastian Stoll (CDU) ist merklich verärgert, als er am Mittwoch im Schul-, Sport- und Kulturausschuss über den Vorfall spricht. Als Erster Beigeordnete des Landrates ist er zuständig für den öffentlichen Personennahverkehr und für den Schülerverkehr. Und was mehr als zehn Schüler der Havelberger Sekundarschule „Am Weinberg“ im Oktober in einem Linienbus zwischen Havelberg und Tangermünde angestellt haben, kann er so nicht akzeptieren.