Schweigemarsch: Bildet sich in Stendal eine Anti-Corona-Bewegung?

In Stendal trafen sich am Montagabend mehr als hundert Personen, um schweigend durch die Stadt zu ziehen. Handelt es sich dabei um einen Protest gegen die Corona-Maßnahmen und verstoßen die Teilnehmer gegen die geltende Verordnung?

Stendal - Die Szenerie wirkt ungewöhnlich: Mehr als hundert Personen ziehen am Montagabend schweigend durch die Stendaler Innenstadt. Einige halten Kerzen in der Hand, stellen diese nach dem Ende des Zuges vor dem Rathaus in Stendal ab. Was genau hinter der Aktion steckt, ist unklar.