Männergesangsverein Seit 70 Jahren singend durchs Leben: 88-Jähriger aus Lüderitz bei Tangerhütte erhält Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes

„Wo man singt, da lass’ dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder“, so heißt es in einem alten Sprichwort. In Lüderitz und Groß Schwarzlosen scheint von daher ein besonders guter Platz, um sich niederzulassen, denn der Männergesangsverein pflegt das überlieferte Liedgut seit 1865. Seit 70 Jahren mit dabei ist Wilhelm Drähne und der wurde jetzt für seine anhaltende Singelust geehrt.