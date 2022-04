Semester für Studienanfänger an der Hochschule Magdeburg-Stendal wieder in Präsenz

Endlich nicht mehr zu Hause studieren. Das war die Botschaft der Studenten und Dozenten bei ihrer Immatrikulationsfeier am Nachmittag des 5. Oktobers im Hotel Schwarzer Adler in Stendal.

Stendal - Nach aktuellen Stand beginnen etwa 300 der 1100 Studienanfänger ihr Wintersemester in Stendal. Fast 50 Studiengänge bietet die Hochschule Magdeburg-Stendal insgesamt an. Die beliebtesten sind Betriebswirtschaftslehre oder Kindheitswissenschaften. In diesen sollen den Studenten Handwerkszeug und Wissen für ihren beruflichen Werdegang vermittelt werden, erklärt Rektorin Anne Lequy. Was Vielfalt, Toleranz und Offenheit angeht, sieht sie allerdings noch Verbesserungspotenzial: „Wir müssen internationaler und diverser werden, denn die Welt ist bunt.“