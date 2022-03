Sinnlose Zerstörung: Weihnachtsbaum in Stendaler Ortsteil Möringen wird dunkel bleiben

Der Weihnachtsbaum in Möringen muss in diesem Jahr ohne Beleuchtung ausgekommen: Die Lichterkette wurde zerstört.

Möringen - Ortsbürgermeisterin Christina Jacobs ist so was von sauer. Denn der große Weihnachtsbaum, der in den vergangenen Jahren mit seinem festlichen Lichterglanz die Möringer durch den Advent begleitet hat, leuchtet in diesem Jahr nicht. Der Grund: Die Lichterkette wurde mutwillig zerstört.