So funktioniert die Briefwahl in Stendal

Die Stadtverwaltung Stendal rechnet mit mehr Briefwählern zur Bundestagswahl am 26. September als zur vergangenen Wahl 2017. Das sind die Gründe für den Anstieg.

Verwaltungsfachangestellte, wie hier Sophie Johr, tüten im Wahlbüro in Stendal die Briefwahlunterlagen ein.

Stendal - Es sind noch knapp vier Wochen. Dann steht am Sonntag, 26. September, die Bundestagswahl an. Rund 31.000 Menschen in Stendal sind wahlberechtigt, sagt Armin Fischbach, Mitarbeiter der Pressestelle der Stadt. Bislang hätten mehr als 1600 Bürger ihre Briefwahlunterlagen angefordert.