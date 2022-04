So geht es mit der Band aus Stendal „Tick2Loud“ weiter

Sieben Musiker aus Stendal sind mit ihrer Band „Tick2Loud“ erwachsen geworden. Beruflich geht nun jeder seinen Weg. Wie geht es in dieser Situation mit der Band weiter?

Die Band „Tick2Loud" ist beim Rolandfest 2019 in Stendal vor großem Publikum aufgetreten.

Stendal - „Tick2Loud“ ist vielen Leuten in Stendal und Umgebung ein Begriff. Sie verbinden damit die siebenköpfige Band, die seit vier Jahren in der heutigen Konstellation auf diversen Bühnen in der Altmark steht. Die jungen Erwachsenen beginnen nun, ihre beruflichen Wege zu gehen, die außerhalb von Stendal liegen. Die Entfernungen erschweren die Proben.