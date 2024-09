So hat sich die Volksstimme auf dem Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal präsentiert

Stendal. - Modern, multimedial, menschennah. So präsentiert sich die Volksstimme auf dem Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal. Zahlreiche Gäste nutzen die Gelegenheit, mit den Machern ihrer Heimatzeitung auf Tuchfühlung zu gehen, um Lob, Kritik und Anregungen loszuwerden sowie all die Angebote der Mediengruppe Magdeburg kennenzulernen.

Chefredakteur Marc Rath (links) und Lokalkoordinator Siegfried Denzel stehen am Volksstimme-Stand Landesfest-Besuchern gern Rede und Antwort. Foto: ct-press

„Wir möchten zeigen, dass wir mit der Region eng verbunden sind“, sagt Chefredakteur Marc Rath. Diese Verbundenheit sei in den vielen Gesprächen mit Lesern und Kunden deutlich zu spüren.

Regional-Verlagsleiter Roland Hennings lässt Malte (10) per VR-Brille in die Zeitungswelt eintauchen. Foto: ct-press

Mit Touch-Screens und VR-Brille kann tiefer in die Zeitungswelt eingetaucht werden. In einem Film wird die Entstehung von der redaktionellen Idee bis zur gedruckten Ausgabe dargestellt. Viele Besucher nehmen eine tagfrische Ausgabe mit oder steckten sich ein Kärtchen mit Zugangsdaten für ein digitales Schnupper-Angebot ein. Apropos schnuppern: Für süßlich-verführerischen Duft am Volksstimmer-Stand in der Breiten Straße sorgt eine Popcorn-Maschine. Echte Renner sind die kleinen Lebkuchen-Herzen mit der Aufschrift „Wir lieben die Altmark“.

Der zweijährige Fiete und die Mama nehmen die Botschaft „Wir lieben die Altmark“ mit nach Merseburg. Foto: ct-press

Das ist kein Lippenbekenntnis, sondern Herzenssache! Die Volksstimme werde auch künftig mit ihrem starken journalistischen Angebot regional präsent und neben der digitalen Verfügbarkeit als Printausgabe im Abo erhältlich bleiben, betont der Chefredakteur. Insgesamt erscheinen 18 Lokalausgaben im Verbreitungsgebiet, das das nördliche Sachsen-Anhalt umfasst. Neben der gedruckten Ausgabe der Tageszeitung bietet die Mediengruppe Magdeburg Informationen auf Social Media und anderen digitalen Wegen sowie zahlreiche Dienstleistungen.

Leserservice am Stand der Volksstimme auf dem Sachsen-Anhalt-Tag. Mitarbeiter Christian Meyer füllt einen Antrag für ein E-Paper-Abo aus. Foto: Regina Urbat

Die Palette reicht von Post- und Logistikdienstleistungen mit der „biber post“ über den regionalen Eventveranstalter „biber ticket“ und dem „biber shop“ mit einzigartigen, typischen und originellen Produkten aus unserer Region bis zu Volksstimme-Reisen. Das auflagenstärkste Anzeigenblatt für das gesamte nördliche Sachsen-Anhalt, der Generalanzeiger, gehört auch dazu. Mit klassischen und digitalen Produkten der „Mein“-Marke bietet die Mediengruppe Magdeburg zudem Kleinst- und Kleinunternehmen ein attraktives Werbeumfeld für die sublokale und zielgruppengenaue Ansprache.