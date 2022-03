So läuft die Freibad-Saison in Stendal

Marcus Schreiber, Chef vom Altoa in Stendal, und Tino Braune, Betreiber des Waldbades in Wischer, ziehen eine Zwischenbilanz zur bisherigen Badesaison.

Stendal - Das angekündigte herbstliche Wetter für die kommenden Tage in Stendal mit Regen und Temperaturen unter 20 Grad Celsius laden nicht gerade zum Baden ein. Selbst die Tage, die die 30-Grad-Marke in diesem Sommer knackten, kann man im Kalender suchen. Das wissen Tino Braune, Betreiber des Waldbades in Wischer und Marcus Schreiber, Geschäftsführer des Sport- und Freizeitbads Altoa in Stendal nur zu gut. Beide Bäder sind beliebte Ausflugsziele der Stendaler.