Die Polizei in Stendal hat neue Funkstreifenwagen erhalten. Wie viel Technik steckt in den Fahrzeugen? Die Volksstimme hat sich die blau-gelben Mercedes Vito genauer ansehen dürfen.

So viel Technik steckt in den neuen Funkstreifenwagen der Polizei in Stendal

Stendal. - Die fünf neuen Funkstreifenwagen der Polizei in Stendal stehen aneinandergereiht auf dem Reviergelände am Uchtewall: zwei Mercedes Vito und drei VW T6. „Das sind ganz normale Autos“, sagt Polizeidirektor Christian Fenderl. Ganz normal? Nicht für den Volksstimme-Redakteur, der sich das erste Mal in seinem Leben vorne in ein Einsatzfahrzeug setzen darf. Der Blick aufs Armaturenbrett eines Vitos zeigt: In den blau-gelben Streifenwagen steckt weit mehr als gewöhnlich drin.