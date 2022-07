Sollen Gartenfeuer in Stendal verboten werden?

Stendal - Wer kennt sie nicht, die Mittwoche und Samstage, an denen Rauchschwaden die Luft verpesten und unüberriechbar verkünden: Heute ist Verbrenntag. Geht es nach der Fraktion SPD/FDP/Ortsteile im Stendaler Stadtrat, sollte zumindest für die Kernstadt Stendal damit Schluss sein. So fordert sie es in einem Antrag, über den der Stadtrat am 25. April entscheiden soll.