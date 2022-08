Springbreak-Tour lockt mit Freikarten nach Lüderitz bei Stendal

Lüderitz/Groß Schwarzlosen - Gut vier Wochen ist es her, dass die Veranstalter von „XXL Events“ in Lüderitz/Groß Schwarzlosen zum Zelttanz eingeladen hatten. Und schon geht es in die nächste Runde: Am Freitag, 19., und am Sonnabend, 20. August, darf wieder gefeiert werden auf dem Festplatz unter den Eichen im Lüderitzer Ortsteil Groß Schwarzlosen.