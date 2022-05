Stadt Stendal: Sie ist die neue Pressesprecherin

Susanne Hellmuth arbeitet in der Pressestelle der Stadtverwaltung Stendal.

Stendal - „Während meines Studiums hatte ich immer noch einen Koffer in der Altmark“, sagt Susanne Hellmuth mit einem Lächeln. Nun ist die 39-Jährige zurück in der Heimat und verstärkt seit November das Presseteam des Oberbürgermeisters Klaus Schmotz (CDU) im Rathaus in Stendal. Susanne Hellmuth erklärt, warum sie und ihre Familie Berlin den Rücken gekehrt haben und warum sie sich beruflich für die Öffentlichkeitsarbeit entschieden hat.