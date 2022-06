Die Polizei hat einen Kühltransporter in Stendal kontrolliert und verständigte anschließend das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.

Dönerfleisch muss in einer ununterbrochenen Kühlkette transportiert werden.

Stendal - Die Polizei hat am Mittwoch, 29. Juni, in Stendal einen Kühltransporter in der Friedrich-Ebert-Straße kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Laderaum deutlich zu warm war.