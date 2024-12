In Stendal ist am Montag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann wird verdächtigt, am vergangenen Donnerstag auf einen 18-Jährigen geschossen zu haben. Das lebensgefährlich verletzte Opfer war in einem Plattenbau gefunden worden.

Stendal - Nach dem Großeinsatz der Polizei am vergangenen Donnerstag in Stendal ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann steht unter Verdacht, einen 18-Jährigen angeschossen zu haben.

Der 31 Jahre alte Tatverdächtige sei am Montag festgenommen worden, das teilte die Polizeiinspektion Stendal am Abend mit. Weitere Details zum Verdächtigen wurden nicht genannt. Er soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am vergangenen Donnerstag war es in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Stendal zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Ein 18-Jähriger wurde in einem Mehrfamilienhaus mit einer lebensbedrohlichen Schussverletzung aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.