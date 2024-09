Die Stendaler Christine und Michael Hentschel sind bei dem A14-Unfall am 16. August 2024 ums Leben gekommen.

Stendal/vs. - Stendal trauert um Christine und Michael Hentschel. Das Ehepaar kam bei einem Verkehrsunfall am 16. August auf der A14 bei Lüderitz ums Leben. Die Jütting-Stiftung hat einen Nachruf verfasst.

Über Jahrzehnte hinweg waren Hentschels der Stiftung und ihrem Anliegen, den musikalischen und wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, eng verbunden. Michael Hentschel, Jahrgang 1943, stammte aus Pulsnitz in Sachsen.

1970er Jahre an die Musik- und Kunstschule Stendal gekommen

Er studierte in Dresden und Weimar Kirchenmusik. Anfang der 1970er Jahre begann er als Klavierlehrer an der Musik- und Kunstschule Stendal, die er später leitete und deren Förderverein er ins Leben rief. Zur Wende war er Mitglied des Gemeindekirchenrats am Dom, organisierte dort Protestversammlungen und trug als Stadtrat ab 1990 dazu bei, demokratische Strukturen aufzubauen.

Durch seinen Einfluss wurde bei der Gründung der Stiftung im Jahr 1994 der Musikschulpreis in die Satzung aufgenommen, für dessen Ausrichtung und Weiterentwicklung Michael Hentschel bis vor wenigen Jahren verantwortlich war. Als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes und „Musikminister“ organisierte er auch die Auswahl der Musikstipendiaten, die mit einer Kammermusikreihe in der Katharinenkirche das Kulturleben der Stadt bereichern.

Für sein Wirken geehrt

Zuletzt war er noch im Musikalischen Beirat tätig. Auch außerhalb der Stiftung engagierte sich Hentschel, so gilt er etwa als (Mit-)Initiator des Stendaler Kulturpreises, der Skulptur „Roland 1525“ vor dem Altmärkischen Museum und den Orgelandachten in St. Marien. Für sein Wirken verlieh Stendal Michael Hentschel den Ehrentitel Stadtmusikdirektor.

Christine Hentschel, Jahrgang 1944, half bei einem längeren krankheitsbedingten Personalausfall ehrenamtlich in unserer Geschäftsstelle aus, unterstützte ihren Mann bei seiner Tätigkeit für die Stiftung und nahm regelmäßig an den Veranstaltungen teil.

Die Jütting-Stiftung hat Christine und Michael Hentschel viel zu verdanken. Die Gremienmitglieder werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 6. September, um 16 Uhr in der Stadtkirche St. Marien in Stendal statt, informiert die Stiftung.