Stendal: Wer gewinnt den Pollerstreit an der Hallstraße?

Es will nicht ruhig werden um die seit Kurzem verkehrsberuhigte kleine Hallstraße. Die einen feiern die Poller als ersten Schritt auf dem Weg zur autofreien Innenstadt, die anderen reißen die Pfosten aus der Straße und sehen sich in ihrer Mobilität und Wohnqualität beschnitten. Nun haben sich auch Bewohner und Einzelhändler der Nachbarstraßen eingeschaltet.

Die Poller in der kleinen Hallstraße wurden am Dienstag, 4. Oktober, wieder aufgestellt.

Stendal - Verkehrsberuhigung war das Ziel, aber von Ruhe kann an der kleinen Hallstraße momentan keine Rede sein. Am Donnerstag hatte die Stadtverwaltung das nördliche Ende der Hallstraße zur Sackgasse erklärt, am selben Tag haben sich Aktivisten von Fridays for Future dort versammelt, um diesen kleinen Schritt auf dem Weg zur autofreien Innenstadt zu würdigen. Doch die Freude währte nicht lange.