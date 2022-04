Stendaler Herbert Wollmann (SPD) zieht in den Bundestag ein - So geht es mit der Praxis des Arztes weiter

Herbert Wollmann (SPD) hat in der Altmark zur Bundestagswahl 2021 das Direktmandat geholt. Er weiß bereits, für welche Themen er sich in Berlin einsetzen will.

Stendaler Herbert Wollmann (SPD) gönnt sich am Tag nach seinem Wahlsieg in der Altmark keine Verschnaufpause. Die Wahlplakate müssen abgehangen werden ? rund 1800 sind es in der Altmark.

Stendal - Herbert Wollmann hat zur Bundestagswahl 2021 das Direktmandat in der Altmark errungen. Mit diesem Ergebnis hätte der 70-Jährige noch vor einem Jahr nicht gerechnet. Damals lag die SPD in den Umfragen abgeschlagen hinter der CDU. Am Dienstag, 28. September, geht es für den Stendaler Arzt in den Bundestag nach Berlin zur ersten Fraktionssitzung der SPD.