Stendaler sind empört und fordern: Der Baum am Mönchskirchhof muss bleiben

Stendal - Das Fällen der etwa 17 Meter hohen Blaufichte auf dem Mönchskirchhof in Stendal, um dort eine Sitzgruppe aufzustellen, bewegt weiter die Gemüter. Es hagelt harsche Kritik am Vorhaben der Stadt, den Tannenbaum am 21. November zu fällen. Die Spitze des Eisberges sei für viele, dass die gefällte Fichte – bis aus ihr Hackschnitzel oder anderes wird – als Weihnachtsbaum auf dem Stendaler Marktplatz die Herzen der Besucher erfreuen soll.