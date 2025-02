Solarparkprojekt an Heerener Straße in Stendal darf umgesetzt werden, hat im Vorfeld jedoch für Fragezeichen in einem Ministerium gesorgt.

Am Bullenberg an der Heerener Straße in Stenda entsteht ein neuer Solarpark.

Stendal. - Ein 9,1 Hektar großer Solarpark entsteht am Bullenberg an der Heerener Straße in Stendal. Die Mitglieder des Stadtrates haben der Umsetzung des Projektes am Montag mehrheitlich zugestimmt. In einer Stellungnahme weist das Ministerium für Infrastruktur und Digitales jedoch darauf hin, dass die Stadtverwaltung bei Solarparkplänen künftig anders agieren soll – insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen.