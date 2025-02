Abzocke bei Stendal? Teurer Strafzettel fürs Parken am Bahnhof Tangermünde: Firma aus Großbritannien sorgt für Ärger

Ein Mann aus Tangermünde im Landkreis Stendal hat sein Auto kurze Zeit auf einem Privatgrundstück geparkt. Jetzt soll er eine höhere Geldsumme an eine Firma mit Sitz in Großbritannien zahlen. Was passiert ist und was ein Rechtsanwalt über die Sache sagt.