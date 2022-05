Sühnekreuz: Vandalen zerstören Denkmal in Stendaler Ortsteil

Möringen - „Wo rohe Kräfte sinnlos walten“ – so bringt Möringens Ortsbürgermeisterin Christina Jacobs ihren Ärger darüber zum Ausdruck, was vor einigen Tagen passiert ist: Das historische Sühnekreuz am Jägerweg wurde beschädigt, ein Teil sogar entwendet. In zwei Sagen erzählen die mögliche Geschichte des Denkmals.