Die Stendaler Tafel steht vor großen Herausforderungen: Immer mehr Bedürftige suchen Hilfe, doch es fehlt an Freiwilligen und Spenden. Viele Hilfsstellen sind geschlossen, der Bedarf steigt weiter.

Seit 2006 engagiert sich Renate Rank ehrenamtlich bei der Tafel in Stendal.

Stendal - Mit Rollatoren, Einkaufstrolleys und großen Tüten stehen 20 Seniorinnen und Senioren dicht gedrängt morgens um 9.30 Uhr in der Adolph-Menzel Straße in Stendal. Sie warten vor der Glastür der Tafel darauf, dass es losgeht. Die zunehmende Zahl an Bedürftigen sorgt für eine angespannte Lage.