Tangermünde. - Tangermündes Bürgermeister Steffen Schilm (parteilos) ist schon ein Pechvogel. Im vergangenen Sommer war er an einem Samstagvormittag im Stadthaus eingesperrt und abgeschnitten von einem Brand, musste deshalb über ein Fenster mit der Drehleiter ins Freie gebracht werden. Am 22. Juni eine ähnliche Situation: Im historischen Rathaus stand er hinter der verschlossenen gusseisernen Tür und kam nicht auf den Marktplatz. Tor und ein Feuer am Fuße der Treppe versperrten ihm den Weg.