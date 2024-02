Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Es bleibt dabei. Wer im Restaurant „1699“ auf der Burg von Tangermünde eine kulinarische Auszeit genießen möchte, begibt sich dort nach wie vor in gelobte Umgebung. Namhafte Kritiker wie „Falstaff“ und „Gault&Millau“ würdigen die Kunst der Köche inklusive all dem, was einen guten Restaurantbesuch ausmacht.