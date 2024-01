Blick auf den überfluteten Parkplatz am Hafen von Tangermünde.

Das Elbehochwasser verwandelt den großen Parkplatz am Hafen von Tangermünde seit den Weihnachtsfeiertagen in eine riesige Wasserfläche. Inzwischen ist auch der höher gelegene Fußweg zwischen Hafen und Stadtmauer nicht mehr begehbar. Doch die Lampen am Wegesrand leuchten noch.