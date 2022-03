Tangermünde: Mit Heimatmotiven wird es im Advent richtig heimelig

Lichter gehören zum Advent. Und wenn diese dann sogar noch an die Heimat, an Tangermünde oder Stendal, erinnern – ganz gleich, ob man dort noch lebt oder schöne Erinnerungen damit verbindet – dann wird die Adventszeit noch einmal so schön.

Carolin Buchholz in ihrem „Tante Enna Laden“ in der Tangermünder Innenstadt hinter Schwibbögen und anderen Holzarbeiten mit Tangermünder und Stendaler Motiven.

Tangermünde - Carolin Buchholz aus Tangermünde sorgt mit ihrem neuen Angebot aus Holzkunst jetzt für solch eine heimelige Atmosphäre. Sie eröffnet am 4. Dezember ihr Geschäft in der Langen Straße 39 in Tangermünde. „Tante Enna Laden“ heißt es und bringt Leben in ein großes Objekt, in dem zuletzt das Café „Mahalo“ seinen Platz hatte.