In wenigen Tagen gibt es in Tangermünde in der Altstadt und auf dem Hafen und der Elbe jede Menge Livemusik.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

tangermünde. - Antje und Thomas Schmidt leben zwar nicht in Tangermünde. Doch der Veranstaltungsdienstleister aus Annaberg-Buchholz im Erzgebirge möchte mit der Tangermünder Kneipennacht zum einen den weißen Fleck in seinem Veranstaltungs-Portfolio füllen und zum anderen seine Erfahrung im Ausrichten solcher Feste hier einbringen. Am Sonnabend, 24. Februar, werden die Tangermünder und Gäste der Stadt den Neustart für das erleben, was 2014 zum letzten Mal im Kleinstformat stattgefunden hatte. In neun Kneipen, Restaurants und Gaststätten wird ab 20 Uhr bis Sonntagmorgen um 1 Uhr Livemusik gespielt.