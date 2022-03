Tangermünde plant, die Hundesteuer zu erhöhen

Wer in Tangermünde und den Ortsteilen einen Hund oder auch mehrere hält, ist steuerlich gesehen, von Vorteil. Der Grund: Im Vergleich zu anderen altmärkischen Städten zahlen die Tangermünder recht wenig

Tangermünde - Die Hundesteuersatzung der Stadt Tangermünde wird in diesen Tagen in den Ortschaftsräten und in der nächsten Woche auch im Hauptausschuss beraten werden. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die Kommune braucht Geld. Angesichts leerer Kassen wird jede sich bietende Gelegenheit geprüft – auch die Steuer für Hunde.