Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Das geplante Eigenheim-Baugebiet in der Stendaler Straße von Tangermünde ist seit mehreren Monaten scheinbar in einem tiefen Schlaf versunken. Doch ist das wirklich so? Was passiert hinter den Kulissen?