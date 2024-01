Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - In ein Gewässer mit dicker Eisschicht ging es für die Einsatztaucher der Tangermünder Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Wochenende. Zielort war das ostelbische Ferchland. Hier hatten die Kameraden in der Vergangenheit Jahr für Jahr ihren ersten Taucheinsatz im Trainingsmodus absolviert, um danach, wenige Stunden später, für die Sicherheit der Eisbader zu sorgen. Doch dieses Spektakel gibt es an dieser Stelle nicht mehr.