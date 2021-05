Tangermünder Feuerwehr leistet nach Sturm Millimeterarbeit

Wenn die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz gerufen werden, dann erkennen sie so manches Mal Hindernisse, die ihnen vorher nicht bewusst waren. Besonders eng wurde es für die Wehr Anfang Mai am Pfarrhof.

Tangermünde - Zum Glück brannte es an diesem stürmischen Mai-Tag nicht auf dem Pfarrhof. Die Kameraden der Tangermünder Wehr waren aufgrund des starken Windes am Abend dieses Tages zu gleich zwei beschädigten Bäumen gerufen worden. Der erste musste an der katholischen Kirche von der Straße genommen werden. Der zweite, der die Aufmerksamkeit der ehrenamtlichen Helfer brauchte, stand auf dem Pfarrhof unmittelbar vor dem Christophorushaus.

Pfarrer Weinert erinnert sich: „In der alten Kastanie vor dem Christophorushaus war ein baumstammgroßer Ast abgebrochen, der im Geäst gefährlich hängen blieb. Ich habe daraufhin Herrn Classe verständigt und wenig später standen zwei Feuerwehrautos mit etlichen Kameraden auf dem Pfarrhof. Die Aktion war nicht unkompliziert und hat etwa eine Stunde gedauert.“

Erst mit dem Einbruch der Dunkelheit war es geschafft und der Ast lag am Boden. Foto: Feuerwehr Tangermünde

Was zu diesem Zeitpunkt nicht klar war. Auf den Pfarrhof gelangen Rüstwagen nach Auskunft von Stadtwehrleiter Michael Classe noch recht unkompliziert. Doch aufgrund der Lage des Astes sei es erforderlich gewesen, mit einer Seilwinde und der Drehleiter zu arbeiten. Dieses überaus große Fahrzeug an den Einsatzort zu bringen, erwies sich als enorme Herausforderung.

Aufgabe für die Verwaltung

Über die Lehrerstraße oberhalb der Roßfurt peilte der Fahrer des großen Einsatzwagens, Michael Marten, das Ziel an. Am Ende der Lehrerstraße, an dem Punkt, an dem es für Fußgänger über Treppenstufen hinunter zur Roßfurt geht, wurde es extrem eng. Gefühlt blieb kein Zentimeter Platz, um den Einsatzwagen durch dieses Nadelöhr zu manövrieren. „Doch mit der nötigen Ruhe und guten Einweisern haben wir es geschafft“, berichtete der Stadtwehrleiter rückblickend.

Diese „haarige Situation“ habe Michael Marten mit Unterstützung der Kameraden Matthias Bonin und René Tangelmann professionell gemeistert. Links, rechts, vorn und hinten mussten im Auge behalten werden, damit Häuser und auch Fahrzeug keinen Schaden nahmen. „Das hat schon zehn bis 15 Minuten gedauert“, so Michael Classe.

Scheinbar unpassierbar, doch für die Kameraden der Tangermünder Feuerwehr keine Hürde: der Weg zum Pfarrhof. Foto: Feuerwehr Tangermünde

Lob gibt es auch von Pfarrer Weinert: „Überaus professionell und behutsam sind die Feuerwehrleute vorgegangen, um nicht das Gemeindehaus mit dem Christophorusstab und den Baum zu beschädigen. Am nächsten Tag wurde der riesige Ast vom Bauhof entfernt. Die Kirchengemeinde bedankt sich für die nicht selbstverständliche Hilfe. Schön, dass es die Feuerwehr und auch den Bauhof gibt, die auch dann da sind, wenn es nicht brennt.“

Im Brandfall zunächst zu Fuß

Nicht nur den Einsatz mit Seilwinde übten die Kameraden an diesem Mai-Abend und holten den mit seinem Schwerpunkt „falsch“ gelagerten Ast zur Erde. Der Stadtwehrleiter nahm als Mitarbeiter des Ordnungsamtes das Problem der Erreichbarkeit mit ins Amt. „Vielleicht kann der Findling weg und auch die Straßenlaterne versetzt werden“, so seine ersten Ideen. Damit könne man einige Zentimeter nach links und rechts gewinnen. „Das müssen wir aber hier im Haus klären.“Im Falle eines Brandes auf dem Pfarrhof müsste und könnte die Arbeit der Feuerwehr zunächst von vor dem Haupteingang der Kirche erledigt werden. Obere Geschosse wären auch mit Steckleitern erreichbar. Das, so Michael Classe, sei durchaus machbar und legitim. Müsste die Drehleiter zum Einsatz kommen, dürfte der Fahrer auch dann nicht die Ruhe verlieren.