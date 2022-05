Tangermünder Seniorenheim-Betreiber möchte geimpfte Pflegekräfte

Stendal - Manfred Müntjes macht aus seiner Meinung keinen Hehl. Als Mitglied der Geschäftsführung des Pflegeunternehmens Curata, das in Tangermünde das Pflegeheim „Elbblick“ betreibt, würde er sich sehr darüber freuen, wenn sämtliche Mitarbeiter gegen Corona geimpft wären. „Ich werbe sehr stark dafür, alle Möglichkeiten zu nutzen“, stellte er am Donnerstag während der Sitzung des Sozialausschusses des Kreises klar.

Der Einladung des Gremiums war er gefolgt, um dort erstmals über das Engagement der Curata Auskunft zu geben, nachdem die Gruppe die Tangermünder Einrichtung im September 2020 vom Krankenhausbetreiber KMG Kliniken erworben hatte.

Nach den einleitenden Worten lenkte Ausschussmitglied Andreas Cosmar (Pro Altmark), seinerseits Leiter eines Seniorenheims in Bismark, das Gespräch auf die Immunisierungen. Zuletzt hatte ein Corona-Ausbruch in einem brandenburgischen Pflegeheim, in dessen Folge elf tote Heimbewohner zu beklagen waren, die Diskussion neu entfacht. Freimütig gab er zu, dass in seinen Heimen 60 bis 70 Prozent der Belegschaft gegen das Coronavirus geschützt seien. Momentan sehe es nicht danach aus, dass sich daran viel ändern wird.

Große regionale Unterschiede bei Impfquote beim Pflegepersonal

Genaue Zahlen für den „Elbblick“ konnte Manfred Müntjes nicht nennen. Er schätze, dass die Impfquote bei den fast 3000 Mitarbeitern seines deutschlandweit tätigen Unternehmens jenseits der 60 Prozent liegt. „Wir stellen dabei aber große regionale Unterschiede fest. In Sachsen haben wir in manchen Heimen nur Quoten von 30 Prozent. Im Süden sieht es tendenziell besser aus“, sagte Manfred Müntjes.

Er verwies allerdings darauf hin, dass Infektionen von Pflegebedürftigen auch in Heimen mit hohen Impfquoten aufgetreten seien. Dennoch sei es angebracht, die Bemühungen noch einmal zu intensivieren.

Impfpflicht könnte zu personellem Aderlass führen

Ob ein wie auch immer gearteter Impfzwang die Probleme lösen könnte, stellte er trotzdem in Frage. In der ohnehin angespannten Personalsituation bestehe die Gefahr, eine große Zahl der dringend benötigten Pflegekräfte zu verlieren. Stattdessen müsse man die Überzeugungsarbeit intensivieren.

Dabei gehe es darum, das Verantwortungsgefühl der Mitarbeiter für ihre Schutzbefohlenen herauszustellen. Die seien nämlich nicht mehr in der Lage, ihre Situation selbst zu beeinflussen.