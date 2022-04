Kunsthandwerk Tangermünder Töpfermarkt unter anderem Zeichen

Parkende Autos soweit das Auge reicht, Menschenströme in eine Richtung und ein Meer an Marktständen bestimmten am Sonnabend und Sonntag das Bild in Tangermünde. Der Töpfermarkt war in diesem Jahr etwas ganz Besonderes.