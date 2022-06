Tangermünder Werft hat gut zu tun – drei Neubauten sind in Arbeit

Das knapp 90 Mitarbeiter starke Schiffbau-Team in Tangermünde hat wieder jede Menge Arbeit für fast zwei Jahre. Jüngst wurden die Verträge für zwei Neubauten unterschrieben.

Im Dezember 2020 war dieses Arbeitsschiff für Norddeutschland in Tangermünde vom Stapel gelaufen. Aktuell liegen erste Segmente für ein Rhein-Arbeitsschiff in der Werft.Ar

Tangermünde - Derzeit scheint es ruhig zuzugehen in den Hallen der Tangermünder Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft (SET). Doch der Schein trügt. Mit Hochdruck arbeiten die verfügbaren Kräfte an der Instandsetzung der Fähre Ferchland-Grieben (Volksstimme berichtete). Außerdem liegt seit Anfang Juli ein Neubau auf Kiel. Der Neubau Nummer 205 wird hier in den nächsten Monaten errichtet werden. Dabei handelt es sich um ein Mehrschrauben-Arbeitsschiff, das seinen Einsatzort im Mannheimer Raum auf dem Rhein haben wird.