Sicherheit Tatort Altmark-Forum Stendal - Verstärkte Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt

Ordnungsamt und Polizei kontrollieren wegen der steigenden Zahl an Straftaten verstärkt im Altmark-Forum in Stendal-Stadtsee. Händler sehen diesen Schritt als überfällig an.