Teich bei Tangerhütte ist erstmals ausgetrocknet

In ihren fast 72 Lebensjahren hat Ortsbürgermeisterin Edith Braun den Teich in Groß Schwarzlosen bei Tangerhütte noch nie ohne Wasser gesehen. Nach fünf Sommern ohne ausreichend Niederschläge ist er komplett ausgetrocknet.

Groß Schwarzlosen - Der Teich am Ortsrand von Groß Schwarzlosen (Richtung Stegelitz) ist normalerweise gar nicht so klein, und doch ist er in diesem niederschlagsarmen Sommer komplett ausgetrocknet. Das hat Ortsbürgermeisterin Edith Braun (WG Lüderitz) in ihren fast 72 Lebensjahren noch nicht gesehen, wie sie berichtet.