Theater der Altmark in Stendal blickt auf 75-jährige Geschichte zurück

Stendal - Als Dramaturgin war Aud Merkel sieben Jahre lang am Theater der Altmark tätig. Sie hat das Haus, seine Geschichte(n) und vor allem die Menschen auf und hinter der Bühne kennengelernt. Für die Festschrift noch sehr viel tiefer in diese Geschichte einzutauchen, „war ganz anders und ganz neu“, sagt die Koordinatorin des Buch-Projektes. Denn als Dramaturgin arbeite man auf eine Premiere hin, bereite mit den Recherchen ein Stück vor – nun ging es um einen Rückblick. Einen auf 75 Jahre: Im März 1946 hatte die Stadt Stendal das Theater in ihre Trägerschaft übernommen.

Als sie zum ersten Mal die gedruckte Festschrift in den Händen hält, spricht Aud Merkel von einem „besonderen Moment, denn ein halbes Jahr lang habe ich diese Seiten mit füllen dürfen“. Ihre Aufregung vor der Premiere sei schon vergleichbar mit der vor einer Inszenierung, verrät sie.

Archiv voller Fotos, Zeitungsartikel und Programmhefte zum Theater der Altmark in Stendal

An Material hat es nicht gemangelt. Das Dramaturgie-Archiv mit Fotos, Zeitungsartikeln, Programmheften und anderen Publikationen füllt unzählige Kartons. „Es war schwierig, auszuwählen, wie man diesen großen Schatz auf den wenigen Papierseiten abbilden kann“, sagt Aud Merkel. Das Buch hat knapp 200 Seiten. Bei den Recherchen hat sie einen roten Faden in der TdA-Geschichte ausgemacht: „Es wurde immer gebaut, und es ging immer um die Finanzierung. Aber das TdA hat immer durchgespielt.“

Und: Die Stendaler, die Altmärker, haben ihr Theater nie infrage gestellt. Dass „die Strahlkraft des TdA erhalten bleibt“, wünscht sich Aud Merkel, „denn es ist was ganz Großes, was die Stendaler hier vor Ort haben“.

Von dieser Strahlkraft erzählt die Festschrift, die an den Vorgänger von 1995 anknüpft. Zum Wiedereinzug nach der Generalsanierung und zum

Ulrich Nellessen (Förderverein, von links), Tristan Benzmüller (Dramaturgie), Ina Nitzsche (Stadtarchiv Stendal), Intendant Wolf E. Rahlfs und die Buch-Projektleiterin Aud Merkel stellten gemeinsam die Festschrift „75 Jahre Theater der Altmark“ vor. Foto: Donald Lyko

50-jährigen Bestehen hatte der damalige TdA-Dramaturg Dietmar Goergen unter dem Titel „Anfang-Ende-Anfang“ die bisherige Theatergeschichte erzählt. In seinem Buch sind alle Mitarbeiter, Ensemblemitglieder und Inszenierungen bis zur Spielzeit 1994/95 aufgeführt. Die neue Festschrift beginnt ihren Chronikteil mit der Spielzeit 1995/96. Dazu gibt es 75 Fotos aus 75 Spielzeiten. Nur für die Spielzeit 1948/49 wurde kein Foto gefunden, auf dieser Seite ist ein Konzert-Programmzettel zu sehen.

Bei der Auswahl der Fotos gab es ein zentrales Kriterium: Es soll die Vielfalt gezeigt werden, die Veränderungen in der Theaterästhetik, in Kostümen und Bühnenbildern. Das Musiktheater, das es bis wenige Jahre nach der Wende gab, sollte sich ebenso wiederfinden wie das Kabarett und in jüngerer Geschichte die Inszenierungen der Bürgerbühne.

Fünf Intendanten erinnern sich an Theatergeschichte

Die Festschrift lebt auch von den Erinnerungen derer, die aktiv an der Theatergeschichte mitgeschrieben haben. Die letzten fünf Intendanten – Goswin Moniac, Markus Dietze, Dirk Löschner, Alexander Netschajew und aktuell Wolf E. Rahlfs – kommen zu Wort, Robert Grzywotz als Leiter der Theaterpädagogik, Ulrich Nellessen für den Förderverein des Theaters und stellvertretend für die Mitarbeiter Detlef Koch, Bühnentechniker und Pförtner. Er ist seit 1980 beim TdA beschäftigt und damit der Dienstälteste im Haus. Gleich zu Beginn gibt es einen historischen Abriss, den Dramaturg Tristan Benzmüller beigesteuert hat – in Zusammenarbeit mit dem Stendaler Stadtarchiv.

Aus dieser Zusammenarbeit hat sich eine „kreative Idee“ entwickelt, berichtet Aud Merkel. Als „Hüterin des Dramaturgie-Archivs des TdA“ hatte sie sich immer dafür ausgesprochen, dass es im Haus verbleiben müsse. Aber als sie bei den Buchrecherchen den Zustand eines Teils des Materials gesehen hat, machte sie selbst einen Vorschlag: Weil das TdA das Dramaturgie-Archiv nicht mehr so pflegen kann, dass es für die Nachwelt erhalten wird, sollte es ans Stadtarchiv übergeben werden.

Dort ist man dafür offen. Denn: „Wir sind das Gedächtnis der Stadt. Wir bewahren für die, die nach uns kommen“, sagt Archivmitarbeiterin Ina Nitzsche. Das Material werde „für alle Zeit aufbewahrt. Denn wir wissen, dass Papier 500 Jahre hält. Von einer CD-ROM wissen wir das nicht.“

Förderverein unterstützt Projekt finanziell

Auch wenn das Buch verkauft wird, ist es für Intendant Wolf E. Rahlfs ein Geschenk ans Publikum. Weil das Fest zum Geburtstag, das seit seinem Amtsantritt zur Spielzeit 2018/19 geplant worden war, nun nicht stattfinden kann, hatte das TdA eine andere Idee: „Wir machen ein Geschenk, statt selbst beschenkt zu werden.“

30 Exemplare wird der Förderverein, der das Projekt mit 2000 Euro unterstützt hat, für seine Mitglieder kaufen: als Geschenk und signiert von möglichst vielen TdA-Mitarbeitern.